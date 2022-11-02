Игорь Кобзев: Строительство котельной на биотопливе и новых КОСов - важное условие развития Усть-Кута. Фото: правительство Иркутской области.

В Усть-Куте начали строить котельную на биотопливе и комплексные очистные сооружения в микрорайоне Новая РЭБ. Для города это очень важные объекты.

- Работы ведут по проекту «Комплексное развитие территории в Усть-Куте», на который был предоставлен инфраструктурный бюджетный кредит – 1,9 млрд рублей, - рассказал глава Иркутской области Игорь Кобзев, побывавший в северном городе с рабочим визитом. - Новая обеспечивающая инфраструктура крайне важна для развития города, строительства нового жилья и комфортной жизни людей.

Котельная обеспечит теплом новый микрорайон, который появится в Усть-Куте. Напомним, здесь планируется построить 15 тысяч квадратных метров жилья. Подготовка к строительству закончена, запустить котельную планируют в конце 2024 года. На строительство предусмотрено 911,9 млн рублей.

Губернатор проверил, как строятся очистные. Котлован глубиной более 11 метров уже готов, в ближайшее время начнется обратная отсыпка песко-гравийной смесью. К зиме планируют заняться фундаментом. Закончить обустройство очистных планируют также в 2024 году. На строительство предусмотрено 979,4 млн рублей. Максимальный объем отводимых сточных вод составит 2500 кубометров в сутки.