Социальные паспорта семей военнослужащих создадут в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время регсовета в Усть-Куте, который провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, обсудили социальную поддержку семей мобилизованных и военнослужащих, участвующих в спецоперации. Для этого в регионе создано 42 штаба.

- Было принято решение сформировать социальные паспорта семьей военнослужащих. В паспортах отражаются сведения о военнослужащем, его семье, видах помощи, в которых нуждается семья, и план мероприятий межведомственного сопровождения семьи. Это позволит вести индивидуальную работу с семьями, – рассказала зампредседателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

До конца 2022 и на 2023 год перед правительством стоят задачи сформировать систему реабилитации граждан, вернувшихся после специальной военной операции.

- Социальное сопровождение мобилизованных и их семей сегодня выходит на первый план, - подчеркнул губернатор региона Игорь Кобзев. - Мы ищем механизмы поддержки, совершенствуем формы. Рассматриваем не только членов семей мобилизованных, но и членов семей тех, кто стоит на защите наших рубежей, в том числе и в добровольном порядке. Формируем социальные паспорта, которые содержат сведения о семьях военнослужащих, о той помощи, в которой они нуждаются. С каждой семьей работаем индивидуально.