В Тулуне 70-летняя женщина погибла в ДТП с инкассаторской машиной

Полиция проводит проверку Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В МВД Иркутской области сообщили о смертельном ДТП, которое произошло 1 ноября на трассе "Сибирь". Здесь столкнулись машина инкассаторов и "Москвич". За рулем второй легковушки был пенсионер, его 70-летняя пассажирка не пережила ранений и умерла в больнице.

Водитель тоже получил травмы, но выжил. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, чтобы уточнить причины и обстоятельства произошедшего. После этого станет понятна степень ответственности каждого из участников ДТП.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что 1 ноября диспетчерская служба МЧС приняла звонок с просьбой о помощи: в Усть-Илимске в техническом колодце нашли маленького мальчика. Он стоял в воде и просил вытащить его наверх. Все это происходило на улице Энгельса. На место происшествия выслали отделение спасательной части №51.

Но как ребенок оказался в узком колодце? Читайте в нашем материале.