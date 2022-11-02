Ремонт школ и дорог обсудили на заседании Регионального совета в Усть-Куте. Фото: правительство Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев провел выездное заседание Регионального совета в Усть-Куте. В нем участвовали мэры территорий, представители правительства и министерств региона, депутаты областного ЗакСобрания.

Обсуждались такие важные вопросы, как работа по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", образование, деятельность Фонда капремонта, поддержка мобилизованных и их семей.

- Заседание прошло конструктивно, - отметил губернатор Игорь Кобзев. - Спорные вопросы, которые возникали в ходе обсуждения, доработаем на следующем заседании в ноябре. Есть вопросы, которые требуют дополнительного изучения, позиция мэров будет согласована, вынесены окончательные решения. Сами территории заинтересованы в решении стратегических задач, которые обозначены на ближайшее время.

Так, подробно обсудили ремонт школ: нужно сохранять темпы, завершать обновление там, где оно идет сейчас, и переходить к другим учреждениям. Главам территорий рекомендуют особо следить за соблюдением сроков.

Не менее важна тема дорог. Вместе с мэрами составят концепцию путей, примыкающих к опорной сети, чтобы решить вопросы с их обновлением.

Мэры городов и районов отметили эффективность формата выездного заседания, поскольку на одной площадке можно и обменяться опытом с коллегами, и точечно проработать вопросы по своим территориям, общаясь с губернатором и руководителями министерств.