Для очистки химзагрязнений в Усолье-Сибирском федеральные власти выделят 4 млрд

Вокруг завода образовались ртутные и химические загрязнения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В правительстве России провели совещание, во время которого обсудили вопрос загрязнения территории около бывшего химзавода в Усолье-Сибирском. Предприятие в свое время оставило серьезный негативный след для природы, площадь заражения оказалась очень большой. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 4 миллиарда рублей для устранения проблемы.

- Теперь предстоит продолжить расчистку территории от опасных веществ, которые скапливались на бывшем градообразующем предприятии "Усольехимпром" на площади более 600 га. Для этого направим свыше 4 млрд рублей на демонтаж заводских сооружений и емкостей с накопленными отходами, - заявил Мишустин.

Напомним, "Усольехимпром" - бывший завод, учрежденный в 1936 году. В 2017 году он обанкротился и перестал существовать. Из-за специализации завода появились ртутные загрязнения, а также остатки от химического производства - объемы шламонакопителей составляют более 1,7 миллиона тонн.