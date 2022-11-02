Замечания по ремонту дорог максимально быстро устранят в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области.

В кратчайшие сроки должны устранить замечания по ремонту дорог в Иркутской области. Конкретно, по тем магистралям, которые приводят в порядок по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Такое поручение главам территорий на Региональном совете Иркутской области дал губернатор региона Игорь Кобзев.

- На ремонт дорог в Иркутской области направляются колоссальные деньги. Только в этом году – это 12,2 млрд рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Это самая крупная сумма за последние десятилетия. Мы несем огромную ответственность за качество работ. Нужно со всей ответственностью подойти к устранению замечаний, - сказал Игорь Кобзев.

Качество ремонта проверяют сотрудники ГИБДД, министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, а также ФКУ Упрдор «Прибайкалье». В основном, находят трещины покрытия, просадку люков - канализационных и ливневых канализаций, отклонение бордюрных камней, износ дорожной разметки. Большинство замечаний уже устранили.

- На данный момент остается 39 замечаний. Самое большое количество в Ангарске, - там их 23, в Иркутске - 10, в Братске - три, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Максим Лобанов.

Глава региона Игорь Кобзев взял вопрос на контроль.