Отключение света в Иркутске 3 ноября затронет улицы нескольких округов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 3 ноября анонсировали в ответственной за энергосбыт компании. Перебои с электричеством коснутся улиц нескольких округов, по некоторым адресам они продлятся совсем не долго.

Отключение света в Иркутске 3 ноября

Причиной перебоев стали ремонтные работы. Таким образом, света не будет по некоторым улицам Ленинского, Октябрьского, Свердловского и Правобережного округов. В частности, это улицы Мичурина, Грекова, Архипова, Тельмана, Розы Люксембург, Станиславского, Пискунова, Депутатская, Литвинова, Чапаева, Фрунзе и других.

Отключение света в Иркутске 3 ноября закончится ближе к вечеру суток. Подробные адреса и точно время можно узнать из таблиц, предоставленных компанией.

Отключение света в Иркутске 3 ноября

Отключение света в Иркутске 3 ноября

Отключение света в Иркутске 3 ноября

Отключение света в Иркутске 3 ноября

Отключение света в Иркутске 3 ноября