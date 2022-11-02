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НовостиОбщество2 ноября 2022 13:21

Рассказываем, по каким адресам пройдет отключение света в Иркутске 3 ноября

Причиной отключения света в Иркутске 3 ноября стал очередной ремонт
Дарья БОЛЕСОВА
Отключение света в Иркутске 3 ноября затронет улицы нескольких округов

Отключение света в Иркутске 3 ноября затронет улицы нескольких округов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 3 ноября анонсировали в ответственной за энергосбыт компании. Перебои с электричеством коснутся улиц нескольких округов, по некоторым адресам они продлятся совсем не долго.

Отключение света в Иркутске 3 ноября

Причиной перебоев стали ремонтные работы. Таким образом, света не будет по некоторым улицам Ленинского, Октябрьского, Свердловского и Правобережного округов. В частности, это улицы Мичурина, Грекова, Архипова, Тельмана, Розы Люксембург, Станиславского, Пискунова, Депутатская, Литвинова, Чапаева, Фрунзе и других.

Отключение света в Иркутске 3 ноября закончится ближе к вечеру суток. Подробные адреса и точно время можно узнать из таблиц, предоставленных компанией.

Отключение света в Иркутске 3 ноября

Отключение света в Иркутске 3 ноября

Отключение света в Иркутске 3 ноября

Отключение света в Иркутске 3 ноября

Отключение света в Иркутске 3 ноября

Отключение света в Иркутске 3 ноября

Отключение света в Иркутске 3 ноября

Отключение света в Иркутске 3 ноября

Отключение света в Иркутске 3 ноября

Отключение света в Иркутске 3 ноября

Отключение света в Иркутске 3 ноября

Отключение света в Иркутске 3 ноября