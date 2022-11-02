Сдать тест на ВИЧ в Иркутске бесплатно Фото: Олег УКЛАДОВ

Где можно сдать тест на ВИЧ в Иркутске бесплатно с 3 ноября, рассказывает "КП-Иркутск". Каждый человек должен отслеживать свое состояние по этому вопросу, тем более, что с каждый годом для обследования появляется все больше возможностей.

Сдать тест на ВИЧ в Иркутске бесплатно

Как сообщили в администрации города, акция стартует 3 ноября и закончится 15 ноября. Сдать тесты можно по трем адресам в определенное время, когда врач будет на месте. Через буквально 15 минут уже можно будет получить результат. Важно - тестирование анонимное, о его результатах никто не будет распространяться.

Сдать тест на ВИЧ в Иркутске бесплатно можно в мобильном пункте.

Ранее такую возможность предоставляли в середине октября 2022 года. Но тогда акция проходила не только в Иркутске, но и в Шелехове.

Адреса и время сдачи тестов на ВИЧ:

3 ноября с 10:00 до 15:30 – Челнокова, 3 (парковка в районе железнодорожного вокзала);

11 ноября с 15:00 до 20:00 – 130 квартал (декоративное сооружение «Круг желаний»);

15 ноября с 15:00 до 20:000 – сквер им. Кирова (у фонтана).

Уточнить необходимую информацию об акции можно по телефону горячей линии Центра: 8 800 350 22 99.