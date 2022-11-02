Кошки Иркутской области страдают от смешанного питания из корма и "натуралки"

Есть шанс недокормить или перекормить животное Фото: Алексей ФОКИН

Ветеринар Михаил Шеляков объяснил владельцам кошек и котов об опасности смешанного питания, когда животные едят и специальные корма, и "простую" еду. Это добавляет не разнообразия, а проблем. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Хотим перейти на "натуралку" - рассчитывайте силы: придется готовить для кошки или собаки как для себя. Это не только мясо. Нужны разные типы белка - творог, яйца, нужна клетчатка - каши, минеральные подкормки. Но в условиях мегаполиса людям и на себя времени не хватает, не говоря о питомцах. Люди быстро выдыхаются, особенно если дома и кошка, и собака, а это два разных рациона, - заявил врач.

То есть, это означает, что кот будет есть примерно как полноценный член семьи с потребностью в разнообразии пищи. При смешанном варианте кормления есть большая вероятность или перекормить, или недокормить кота. Что тоже не очень полезно.

А в специальных кошачьих кормах собраны необходимые элементы в нужных количествах. Поэтому с точки зрения простоты "приготовления" корма выигрывают - конечно, речь идет о достаточно дорогих видах такой еды.