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НовостиОбщество2 ноября 2022 15:05

Жителей Иркутской области призвали соблюдать осторожность при приготовлении йогурта

Диетолог рассказала, чем опасен домашний йогурт
Дарья БОЛЕСОВА
Важно не допустить развитие вредных бактерий

Важно не допустить развитие вредных бактерий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Диетолог Наталья Круглова дала несколько важных советов жителям Иркутской области о том, как правильно приготовить домашний йогурт. Кажется, что это простая задача, но при несоблюдении нескольких правил он может плохо сказаться на состоянии организма. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Если на производстве содержание микроорганизмов четко контролируется, это обязательный параметр для контроля, то дома это сделать невозможно, поэтому здесь необходимо пользоваться йогуртницами, просто есть рецепты, когда их делают в термосе или какая-та емкость ставится около батареи с этим продуктом. Йогуртница поддерживает необходимую температуру. Делать это другими способами небезопасно, потому что помимо полезных микроорганизмов могут развиваться и другие находящиеся в воздухе вредные элементы, - заявила Круглова.

Также не стоит забывать о том, что и дети, и взрослые могут понять, что им не подходит лактоза.