Жителей Иркутской области призвали соблюдать осторожность при приготовлении йогурта

Важно не допустить развитие вредных бактерий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Диетолог Наталья Круглова дала несколько важных советов жителям Иркутской области о том, как правильно приготовить домашний йогурт. Кажется, что это простая задача, но при несоблюдении нескольких правил он может плохо сказаться на состоянии организма. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Если на производстве содержание микроорганизмов четко контролируется, это обязательный параметр для контроля, то дома это сделать невозможно, поэтому здесь необходимо пользоваться йогуртницами, просто есть рецепты, когда их делают в термосе или какая-та емкость ставится около батареи с этим продуктом. Йогуртница поддерживает необходимую температуру. Делать это другими способами небезопасно, потому что помимо полезных микроорганизмов могут развиваться и другие находящиеся в воздухе вредные элементы, - заявила Круглова.

Также не стоит забывать о том, что и дети, и взрослые могут понять, что им не подходит лактоза.