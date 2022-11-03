Синоптики поделились, какой будет погода в Иркутске 3 ноября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Если на вчерашний день синоптики обещали минусовые показатели, то на четверг прогноз более благоприятный, показатели температуры воздуха будут выше нуля. Какой будет погода в Иркутске 3 ноября, узнали у метеорологов Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 3 ноября

- Погода в Иркутске 3 ноября: в городе небольшая облачность, без осадков, - говорят в Гидрометцентре региона. – В областном центре дует юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Днем воздух прогреется до +1…+3.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, высокое – 736 миллиметров ртутного столба. Кстати, самым холодные 3 ноября было в 1976 году, тогда приморозило до -23, а самым теплым этот день случился в 2013-ом, тогда было +12.

Погода в Иркутской области 3 ноября будет с переменной облачностью, небольшой, местами умеренный снег выпадет в Катангском, Киренском и северо-восточных районах. Порывы ветра в Приангарье ожидаются до 13 м/с. Днем в регионе +1…+6, в низинах до -3…-8.

Внимание, автомобилисты! На дорогах области снежный накат и гололедица.

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