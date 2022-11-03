10 ДТП произошло на переездах ВСЖД с начала 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На переездах ВСЖД с начала 2022 года произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. Причиной каждого из них стали попытки выехать на пути в тот момент, когда уже горит запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

- Дежурные работники переездов регулярно фиксируются нарушения со стороны автомобилистов, - говорят специалисты. - В этом 2022 году в ГИБДД передана информация о 415 таких фактах.

Уже известно, что 390 нарушителей закон покарал: кто-то оштрафован, кого-то даже лишили права управления транспортом. Железнодорожники напоминают автомобилистам, что от соблюдения правил дорожного движения при пересечении ж/д переездов зависят жизни.

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