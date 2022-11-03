Игорь Кобзев: Строительство завода полимеров будет помогать развитию Усть-Кута. Фото: правительство Иркутской области.

Во время рабочей поездки в Усть-Кутский район глава Приангарья Игорь Кобзев посетил Иркутский завод полимеров, который строит Иркутская нефтяная компания. На площадке будущего предприятия губернатор провел совещание по вопросам социально-экономического развития территории. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Реализация крупного проекта будет способствовать развитию Усть-Кута, - прокомментировал Игорь Кобзев. - Прокладка магистральных путей позволит подключить к сетям канализации и теплоснабжения 7000 жителей. Это очень правильно, потому что мы должны не только смотреть новое, но и модернизировать то, что находится в зоне возможного подключения

Завод должен открыться в 2024 году, на нем будут работать около 1600 человек. Для них планируют построить отдельный жилой комплекс в микрорайоне Новая РЭБ. Возведут там и соцобъекты, и котельную на биотопливе, и очистные сооружения.

Напомним, на комплексное развитие территории в Усть-Куте предоставлено 1,9 миллиарда рублей - это инфраструктурный бюджетный кредит.

Готова объединять усилия с власти и Иркутская нефтяная компания, чтобы помогать улучшать жизнь на севере области. Только за последнее десятилетие предприятие выплатило 85 миллиардов рублей налогов в бюджет Приангарья.