Часть рейсов задерживается после аварийной посадки в аэропорту Иркутске Фото: Яна ЛИСИНА

После аварийной посадки аэробуса А-320 в аэропорту Иркутска, которая произошла днем 2 ноября, часть рейсов все еще задерживается или перенаправляется в другие города. Так, судя по расписанию, сейчас в аэропорт Улан-Удэ отправлен самолет из Санкт-Петербурга.

Кроме того, задержаны рейсы с севера - из Талакана, Бодайбо, Якутска, с Дальнего Востока - из Хабаровска и Владивостока, а один авиарейс из Санкт-Петербурга, отменен. В соцсетях люди жалуются на ожидание рейсов. "КП"-Иркутск продолжает следить за развитием событий.

Напомним, во время аварийной посадки самолета рейсом Душанбе - Иркутск лопнули четыре шасси. Однако обошлось без жертв и пострадавших. Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Эксперт пояснил, почему могли лопнуть шасси. Возможно, дело было в высокой скорости или плохом качестве шин. Однако точные причины станут известны после проверки.