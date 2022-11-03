Уличное освещение устанавливают во всех районах Иркутска. Фото: администрация Иркутска

В областном центре продолжают устанавливать уличное освещение. В каждом районе города порядок приводят уже давно работающие линии, строят новые, а также заменяют перегоревшие лампы. Особое внимание уделено состоянию фонарей возле пешеходных переходов. Их перечень согласован с сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Масштабную работу начали в прошлом году – построили более 16 км новых сетей. При этом устанавливаем оборудование, которое помогает экономить энергию, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. – Хочу подчеркнуть: большая часть работ проводится по просьбам жителей. Наряду с этим, вместе с главами округов в постоянном режиме инспектируем территории и выявляем те из них, где особенно остро стоит эта проблема.

Светлее в этом году стало в нескольких местах притяжения иркутян. В том числе улица Карла Маркса, Нижняя набережная, территория остановки «Школьная», скверы в переулке Волконского и рядом с театром кукол «Аистенок».

Напомним, в Иркутске продолжается ремонт дорог частного сектора, на этот раз дороги починили в Октябрьском округе города. Здесь такое же состояние покрытия, как и в любом частном секторе - часто нет асфальта, большую часть года дороги развозит от дождя и снега. Теперь на некоторых участках появился асфальт и гравий. Как сообщили в мэрии, рабочие заасфальтировали участки по улице Провиантской до пересечения с Коммунистической. На улице Вилюйской уложили асфальт на тротуаре от второго дома до моста. А графий появился на трех участках: по улице Есенина, проезду от Онежской в сторону Ледяной и по проезду от Тувинской до 2-1 Аларской.