Иркутский военком рассказал, что призывников не отправят на СВО. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко во время пресс-конференции заявил, что призывников не отправят на СВО. Он отметил, что призыв плановый и никак не связан с проведением специальной военной операции на Украине.

- С 1 ноября по 31 декабря пройдет осенний призыв на военную службу, - отметил военком. - Он идет в плановом порядке, набор- ниже нормы, чуть больше 2, 5 тысяч призывников, и это никак не связано со СВО. Все они будут проходить службу в воинских частях на территории России и привлекаться к спецоперации не будут. После ее прохождения они будут уволены и направлены к местам проживания.

За два месяца на заседания призывной комиссии вызовут более 12 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Первая отправка к месту службы назначена на 10 ноября.