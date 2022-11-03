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НовостиПолитика3 ноября 2022 5:13

Иркутский военком рассказал, что призывников не отправят на СВО

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко отметил, что призыв является плановым
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Иркутский военком рассказал, что призывников не отправят на СВО.

Иркутский военком рассказал, что призывников не отправят на СВО.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко во время пресс-конференции заявил, что призывников не отправят на СВО. Он отметил, что призыв плановый и никак не связан с проведением специальной военной операции на Украине.

- С 1 ноября по 31 декабря пройдет осенний призыв на военную службу, - отметил военком. - Он идет в плановом порядке, набор- ниже нормы, чуть больше 2, 5 тысяч призывников, и это никак не связано со СВО. Все они будут проходить службу в воинских частях на территории России и привлекаться к спецоперации не будут. После ее прохождения они будут уволены и направлены к местам проживания.

За два месяца на заседания призывной комиссии вызовут более 12 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Первая отправка к месту службы назначена на 10 ноября.