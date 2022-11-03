К застрявшим в аэропорту Новосибирска пассажирам приезжал прокурор. Фото: Западсно-Сибирская транспортная прокуратура

Неудачная посадка самолета, у которого лопнули все 4 шасси при посадке в аэропорту Иркутска, вызвала череду задержек и перенаправления ряда рейсов. Так, пассажиры рейса Екатеринбург-Иркутск застряли в Новосибирске, так как их самолет не мог приземлиться в аэропорту назначения. Были ли созданы соответствующие условия для людей, ожидавших свой вылет, проверят специалисты. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Стоит отметить, что всего в аэропорту города Новосибирска установлена задержка трех рейсов в Иркутск. В аэропорт Толмачево выезжал прокурор.

- Новосибирской транспортной прокуратурой в аэропорту проводится выездной прием граждан, организована проверка исполнения перевозчиками законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке авиарейса, - говорят в прокуратуре.

Уже известно, что два рейса отправились к месту назначения, более 60 человек ждут отправку своего самолета в гостинице. Напомним, авиаинцидент произошел в иркутском аэропорту 2 ноября. У самолет, летевшего из Душанбе в столицу Прингарья, лопнули шасси, пассажиры после поделились своими переживаниями в корреспондентом КП-Иркутск, показали видео из салона.

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