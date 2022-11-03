12 тысяч человек вызовут на комиссию во время призывной кампании в Иркутской области. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

12 тысяч человек пригласят на комиссию во время призывной кампании в Иркутской области. Однако отправят в войска только каждого пятого - чуть больше 2,5 тысячи новобранцев. Эти цифры озвучил во время пресс-конференции военный комиссар региона Евгений Фуженко.

- 1 ноября в Иркутской области начался осенний призыв 2022 года на военную службу, который завершится 31 декабря и пройдет в этом году в сокращенные сроки, - отметил он. - При этом важно, что все призывники будут проходить службу в воинских частях только на территории Российской Федерации и к участию в СВО на Украине привлекаться не будут.

В большинстве случаев новобранцы сначала отправятся в учебные части, где получат нужную военно-учетную специальность, и только потом в армию. При этом призывники из региона традиционно проходят службу во всех родах войск. А те из них, кто имеет достижения в науке, могут быть отправлены в научные роты. Отслужившие срок военнослужащие будут уволены и направлены к местам проживания.