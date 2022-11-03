Укравшего в аэропорту Иркутска телефон за 90 000 рублей задержали в Екатеринбурге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Усольчанин обратился со своей бедой к транспортным полицейским. Сказал, что остался без телефона стоимостью в 90 тысяч рублей. Гаджет пропал у него в терминале внутренних авиалиний аэропорта. Началось расследование, которое привело в Екатеринбург, где был задержан подозреваемый в краже. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

- Мы установили подозреваемого, им оказался 30-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, - говорят в транспортной полиции. – После в Екатеринбурге во взаимодействии с коллегами из ЛО МВД России в аэропорту «Кольцово» его задержали.

Иностранец признался, что телефон у него. Но он его не крал, по словам задержанного, телефон лежал бесхозный.

- Телефон был присвоен без попытки возвратить его владельцу, - говорят в ВСЛУ МВД РФ на транспорте. - Гаджет изъят транспортными полицейскими и будет возвращен 63-летнему владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

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