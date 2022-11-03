Лучшего школьного повара определили в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье прошел конкурс профмастерства «Лучший школьный повар Приангарья - 2022». Результаты подвели накануне и назвали имена победителей. Так, стало известно, что лучший школьный повар трудится в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Конкуренция была не шуточная. За звание лучшего боролись мастера кулинарии из 20 муниципалитетов. Выбрать лучшего предстояло из 53 кандидатов.

- Первое место по итогам конкурса у Александры Башаровой, работника школы №35 города Иркутска, - говорят в региональном правительстве. – Вторым стал повар Петр Дудаев из Железногорской школы № 1 Нижнеилимского района.

А Марина Перфильева из школы №1 города Алзамая, что в Нижнеудинском районе Приангарья, доказала, что достойна «бронзы». Также специальным призом поощрили Юлию Грищенко из Железногорской школы № 1.

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