Работа аэропорта Иркутска восстановлена после аварийной посадки самолета из-за лопнувших шасси

Работа аэропорта Иркутска восстановлена Фото: Михаил ФРОЛОВ

Работа Международного аэропорта «Иркутск» восстановлена после аварийной посадки самолета с лопнувшими шасси. Сейчас задержек в отправке и прибытии рейсов нет. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе аэропорта.

- Сломанный аэробус отогнали со взлетной полосы в четыре часа утра, - рассказали специалисты. – Работаем в штатном режиме.

Напомним, 2 ноября в аэропорту Иркутска совершил экстренную посадку аэробус А-320 с 83 пассажирами и шестью членами экипажа на борту. У самолета лопнули все четыре шасси. Из-за этого происшествия было множество задержек рейсов. Те самолеты, что уже подлетали к Иркутску, были перенаправлены в аэропорт Улан-Удэ. Переживаниями с корреспондентом «Комсомолки» поделились пассажиры аэробуса. Кстати, экперты называют, что причиной этого инцидента могли стать высокая скорость или плохое качество шин.

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