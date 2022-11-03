Житель Ангарска получил год колонии за серийные кражи еды в супермаркетах

Также мужчину уличили в хранении наркотиков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ангарский городской суд вынес приговор 31-летнему местному жителю. Он является серийным вором еды в сетевых продуктовых магазинах. Мужчина не раз попадался сотрудникам на кражах и даже привлекался к ответственности, но это его не останавливало. Главным камнем преткновения стали рыбные консервы за 700 рублей. Это была его удачная кража после провалившейся попытки стащить шампуни и бальзамы.

- Преступник повторил попытку хищения, и она оказалось более удачной, мужчина благополучно пронес мимо кассы 6 банок рыбной консервы на сумму около 700 рублей. А еще через неделю попробовал украсть из другого супермаркета шоколад и шоколадную пасту на сумму более 1000 рублей, но был задержан, похищенное изъято, - рассказали в пресс-службе суда.

Как рассказал вор, мотивация у него простая - денег нет, нет и работы. А жить как-то надо. Вот только теперь он проведет один год в колонии общего режима. Его взяли под арест прямо в зале суда. Приговор уже вступил в силу.

Ранее "КП-Иркутск" писала об убийстве матери трех детей, продавца из Бурятии. Ее зарезали ножом прямо за прилавком в сельском продуктовом магазине.

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