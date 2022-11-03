Торговые сети «Слата» и «Красный Яр» стали партнерами X5 GROUP

«Слата» в Иркутске становится частью крупнейшей продуктовой розничной компании страны. Фото ООО «Маяк»

X5 Retail Group N.V., ведущая продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: FIVE), завершила оформление стратегического партнерства с группами компаний «Красный Яр» и «Слата» - одними из ведущих ритейлеров Восточной Сибири.

К X5 перешло 70% доли в бизнесах «Красный Яр» и «Слата». Ранее соответствующие ходатайства были одобрены Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. Обе торговые сети сохранят свои бренды, часть процессов, в том числе в сфере закупок и логистики, будет интегрирована с X5 для более эффективной работы.

Стратегическое управление обеими торговыми сетями будет осуществлять единая управляющая компания (УК). В ее совет директоров вошли представители X5 и групп компаний «Красный Яр» и «Слата». Управление операционной деятельностью торговых сетей остается за их текущим менеджментом.

Под управлением ГК «Красный Яр» будет находиться 232 магазина «Красный Яр» и «Батон» в Красноярском крае, Туве и Хакасии общей торговой площадью более 98 тысяч квадратных метров. ГК «Слата» - это 362 торговых объекта «Слата» и «ХлебСоль» в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае с торговой площадью 132,1 тысячи квадратных метров. Кроме того, компании арендуют 4 распределительных центра совокупной площадью 62,3 тысячи квадратных метров.