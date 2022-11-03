За жестокое убийство 25-летней давности под суд пойдет житель Вихоревки

Мужчина устроил пожар, чтобы скрыть от правоохранительных органов следы преступления Фото: ГУ МВД по Иркутской области

25 лет назад в Вихоревке произошел пожар - горел жилой дом, соседи вызвали спасателей. Когда специалисты потушили огонь, они нашли два тела с ожогами. После экспертизы стало понятно, что смерть на самом деле наступила раньше пожара, у людей отчетливо были видны рубящие удары. Это был топор. Расследованием занимались СК и МВД Иркутской области.

Полиция начала искать того, кто убил двух человек топором, но безуспешно. Только через 25 лет удалось выйти на след убийцы. Он во всем признался сам, рассказав, как происходило убийство. Все началось с того, что его подругу обидел ее суженый.

- На следующий день девушка рассказала о произошедшем своим знакомым, после чего они направились к вихоревчанину, чтобы разобраться с ним. Прибыв на место, подозреваемый топором нанес телесные повреждения обидчику, от которых он скончался на месте. Аналогичным способом он расправился со свидетелем, который зашел в помещение и увидел случившееся, - рассказали в МВД Иркутской области.

После он решил устроить пожар, чтобы скрыть следы, но не вышло - огонь потушили раньше. Теперь убийца находится под домашним арестом и ждет решения суда. По статье "убийство двух или более лиц" мужчине грозит до 12 лет колонии.

Ранее "КП-Иркутск" писала о другом громком убийстве, которое произошло совсем недавно. Мать троих детей из Бурятии стала жертвой своего покупателя в сельском магазине. Ее зарезали ножом прямо за прилавком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отказалась продавать спиртное: стали известны подробности убийства многодетной матери в Бурятии

В Бурятии задержан убийца, который зарезал многодетную мать (подробнее)