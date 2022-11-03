В Иркутской области план по восстановлению лесов выполнили на 108,6% в 2022 году

В Приангарье построили специальные теплицы, чтобы выращивать сеянцы когда угодно Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области рассказали о промежуточных итогах лесовосстановительной кампании в регионе. Ежегодно область получает средства на выращивание и посадку саженцев деревьев, чтобы восстанавливать тайгу. За три квартала 2022 года план удалось перевыполнить - сделали 108,6%.

- За три квартала 2022 года выполнены на площади 146,2 тыс. га при плановом показателе 134,6 тыс. га. Искусственное лесовосстановление проведено на площади 17,9 тыс. га, комбинированное – 9,05 тыс. га, мероприятия по содействию естественному восстановлению леса, такие как минерализация почв и сохранение подроста, – на площади 119,2 тыс. га, - сообщили в пресс-службе правительства.

Работы по восстановлению лесных массивов проходит по федеральной программе "Сохранение лесов". Для этого в 2022 году построили тепличные комплексы для выращивания в удобных условиях сеянцев с закрытой корневой системой.

Отметим, каждый год в Иркутской области проводят масштабные акции по высаживанию деревьев. В них принимают участие волонтеры, сотрудники муниципалитетов и т.д.