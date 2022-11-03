В Иркутске из-за морозов ремонт разбитого асфальта будут делать с помощью плит

Полное восстановление после земляных работ назначено на 2023 год Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске пришли холода, при которых класть асфальт привычной технологией невозможно. При этом многие участки улиц оказались разворочены после ремонтных работ в теплосетях. Поэтому латать дыры будут в "зимнем варианте". Об этом рассказал оператор теплосетей города.

- На дорогах с интенсивным места работ будут засыпаться песчано-гравийной смесью, а сверху укладываться дорожные плиты с заделкой швов литым асфальтом. На других объектах будет производиться только засыпка песчано–гравийной смесью, - объяснили в пресс-службе.

Чистовой ремонт асфальта и нарушенного благоустройства смогут провести только в 2023 году - с мая по июль.

Напомним, зимой невозможно проложить качественный асфальт из-за промерзшей почвы. На ней лежит снег или образуется лед, для ее подготовки для прокладыванию покрытия уходит много времени. Гораздо легче проводить дорожные работы при благоприятных условиях.