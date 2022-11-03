В селе Иркутской области благоустроили аллею "Патриот" за 5,9 млн рублей

Муниципалитет уже подал заявки на новое благоустройство в 2023 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области сообщили об окончании благоустройства аллеи "Патриот" в селе Хомутово. Здесь постелили новое покрытие, провели освещение и озеленение, поставили ограждения. Также разместили скамейки и другие архитектурные формы в виде звезд. На реализацию идеи ушло 5,9 миллиона рублей. Работы проводят по проекту "Благоустройство сельских территорий".

- За время реализации мероприятия с 2020 года по настоящее время предоставлена поддержка 326 проектам. Объем финансирования за три года составил 299,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 127,5 млн рублей, из областного бюджета – 172,3 млн рублей, – заявил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Провели торжественное открытие аллеи. Муниципалитет, частью которого является село, уже подал 12 заявок на благоустройство в 2023 году.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в областном центре из-за морозов стали латать асфальт в так называемом зимнем варианте. Полное восстановление покрытия можно ждать только в мае 2023 года.