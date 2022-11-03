После аварийной посадки самолета в Иркутске отменили 1/8 финала мини-футбола

Недавно в аэропорту Иркутска самолет аварийно приземлился и задержал рейсы Фото: Алексей ФОКИН

В пресс-службе Федерации футбола Иркутской области сообщили грустную новость для болельщиков: игры 1/8 финала, которые должны были пройти в областном центре, пришлось отменить. Также пришлось отказаться от проведения мини-футбола. При этом федерация отметила - это как минимум на 3 и 4 ноября, а дальше будет понятно, можно ли провести встречу команд.

- В связи с ситуацией, возникшей в аэропорту Иркутска, МФК "Синара" не сможет добраться на матч к 3 ноября. Точные даты проведения матча будут известны позднее, - заявили в пресс-службе.

Напомним, 3 и 4 числа должны были состоятся матчи Кубка России по мини-футболу, место проведения - площадка Дворца спорта "Труд". "Синара", с которой встречается иркутский клуб, уже обладает Кубком России.

Отметим, аварийная посадка самолета произошла 2 ноября. Неожиданно взорвались четыре колеса шасси, из-за чего его пришлось тащить на тросах для парковки. Это стало причиной серьезной задержки других рейсов.