В Иркутске продолжают кампанию гуманитарной помощи жителям Донбасса

Причин останавливать сбор пока нет Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска рассказали, что кампания поддержки мобилизованных из Приангарья и жителей Донбасса все еще продолжается. Волонтеры, юрлица и общественники собирают одежду, хозтовары и другие вещи в качестве помощи тем, кто в ней нуждается. Уже сейчас на площадке ресурсного центра упаковывают 1000 предметов одежды, больше 200 банок консерв и т.д.

- Школьники и воспитанники детских садов города написали более 300 посланий бойцам. В них - пожелания победы и скорейшего возвращения домой. Среди авторов писем - ученики кадетских классов школы №45, - сообщили в мэрии.

"КП-Иркутск" уже писала, что все послания от детей солдаты читают. Более того, некоторые письма способны спасти жизни участникам специальной военной операции. Так, Дмитрию, который с апреля находится на Украине, пришла весточка из родной Бурятии. 12-летняя девочка написала трогательное письмо, которое он перечитывает каждый день: "Милый солдат, любимый, я очень хочу, чтобы Вы были живы…".

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08