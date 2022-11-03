Соцпаспорта для поддержки семей мобилизованных введут в Иркутской области

Семьям помогают подготовиться к зиме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области решили ввести социальные паспорта для родственников мобилизованных и участников специальной военной операции. Это позволит лучше отслеживать запросы от семей о какой-то помощи, будь она бытовой или финансовой. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев во время собрания Регионального совета, которое состоялось в Усть-Куте.

Такой документ заведут на каждую семью, в которых кого-то мобилизовали. Поддержка распространяется и на родственников участников спецоперации. Также во время совещания подняли вопрос об обеспечении реабилитации военных, вернувшихся с Украины.

Напомним, это не единственные меры поддержки семей мобилизованных. Им подвозят дрова для отопления, уже выплатили 100 тысяч рулей в качестве финансовой помощи. А для тех, кто находится в учебных центрах, отвозят посылки с экипировкой, вещами и т.д.