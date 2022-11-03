Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 ноября 2022 12:47

Проект благоустройства сквера в микрорайоне Университетский в округе №28 победил на муниципальном этапе отбора

Сквер с фонтаном - центр притяжения всего микрорайона Университетский, будет заново благоустроен
Источник:kp.ru
Предварительная стоимость реализации составит 2,8 млн рублей. Фото: Дума Иркутска

Предварительная стоимость реализации составит 2,8 млн рублей. Фото: Дума Иркутска

Проект благоустройства общественного пространства «Сквер в микрорайоне Университетский» в избирательном округе №28 председателя Думы города Иркутска, депутата Евгения Стекачева победил на муниципальном этапе конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области.

Сквер с фонтаном – не просто общественное пространство в Университетском, это центр притяжения жителей всего микрорайона. Площадка пользуется большим спросом у взрослых и у детей, как зона отдыха в летний период, когда работает фонтан. А благодаря наличию амфитеатра, в сквере удобно проводить культурно-массовые мероприятия и праздники для жителей, показы летнего кинотеатра, воскресные концерты оркестра.

Однако скверу необходимо обновление. Из-за происходящего разрушения лестницы и амфитеатра существует потенциальный риск травмирования жителей, а из-за разрушения брусчатки и облицовки фонтана, сквер теряет свою внешнюю привлекательность.

Жители микрорайона предложили заново благоустроить сквер возле фонтана: заменить амфитеатр, привести в нормативное состояние лестницы, заменить брусчатку и бордюрный камень, отремонтировать облицовку фонтана, заменить больные и старые деревья, сделать современное освещение.

- Реализация этого инициативного проекта позволит создать современное, безопасное и комфортное пространство, которое станет как зоной отдыха, так и местом проведения событийных мероприятий, - отметила председатель ТОС «Университетский» Вера Новикова.

Эту инициативу поддержал депутат по округу Евгений Стекачев.

- Жители микрорайона Университетский, особенно родители с детьми и пожилые граждане смогут проводить свой досуг в более комфортных условиях, - отметил Евгений Стекачев.

Теперь этот проект должен пройти областной этап конкурса. Предварительная стоимость реализации составит 2,8 млн рублей.