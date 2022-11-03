Проект по благоустройству спортивно-игровой площадки в школе № 29 прошел муниципальный отбор

Стоимость проекта спортивно-игровой площадки составляет 2 млн рублей

Организаторы конкурса - Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Цель - продвижение инициативных проектов жителей. Среди основных направлений: благоустройство муниципальных образований, развитие социальной сферы. Жители поселка Кирова в рамках проекта приняли решение обустроить на территории 29-й школы хорошую современную спортивно-игровую площадку.

- Я с удовольствием поддержала инициативу жителей принять участие в этом проекте. Сегодня на территории школы №29 детская площадка находится в аварийном состоянии. Необходимо произвести демонтаж пришедшего в негодность игрового оборудования и установить современную спортивную площадку. Благоустройство спортивной площадки создаст условия для вовлечения жителей в массовый спорт, поспособствует пропаганде здорового образа жизни, будет являться профилактикой безнадзорности, вредных привычек в молодежной среде и укреплению здоровья старшего поколения, - подчеркнула Светлана Кузнецова.

Стоимость проекта спортивно-игровой площадки составляет 2 млн рублей, из них 10% (200 тыс. рублей) будет оплачено при поддержке Благотворительного фонда. Отбор заявок в рамках конкурса «Есть решение» проходит в два этапа – муниципальный и региональный. После победы в муниципальном этапе, на региональном этапе заявка будет рассмотрена в министерстве экономического развития Иркутской области. Итоги будут объявлены 15-30 декабря 2022 года.