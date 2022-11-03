В Иркутске по улице Александра Невского расширили парковку после благоустройства двора

В городе продолжают улучшать качество дворов по заявкам жителей Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В областном центре проходят мероприятия по благоустройству дворов многоквартирных зданий. Местные жители могут отправить запросы на восстановление придомовой территории. В этот раз закончили комплексный ремонт по улице Александра Невского. Об этом рассказали в администрации Иркутска.

- В этом году благоустройство проведено благодаря финансовой поддержке в 10 миллионов рублей. Их выделяют из муниципального бюджета каждому депутату на нужды избирательного округа. Перечень работ был сформирован после ряда встреч с жителями. Теперь здесь появилось пространство для комфортных прогулок и отдыха, - заявил депутат Думы города по избирательному округу № 11 Андрей Стрельцов.

Во дворе заменили асфальт, расширили парковку, укрепили склоны и застелили новый газон. Также установили тротуарные переходы и освещение. Отметим, в Иркутске в 2022 году уже ремонтировали дворы. Наиболее частый запрос от жителей многоэтажек - увеличить парковку и обустроить детские площадки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08