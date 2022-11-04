На набережной Ангары в Иркутске открыли новую безопасную детскую площадку

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В Иркутске возле памятника Александру III торжественно открыли новую игровую детскую площадку. Ее оборудовали сотрудники областного МЧС совместно с администрацией города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Площадка названа «Островок безопасности», так как на качелях, каруселях и других развлечениях площадки указаны телефоны экстренных служб. Это сделано для того, чтобы дети могли запомнить номера, которые могут помочь им в случае опасности.

- Детская площадка – это не просто место для развлечения. Мы давно искали возможность для профилактической работы с детьми на постоянной основе. Такой работы, чтобы малышам было интересно, а нужная информация легко запоминалась. Долго подбирали участок, который был бы доступен мамам с детьми. Администрация города пошла нам навстречу и выделила для строительства площадки удобное проходимое место. Берем на себя обязательство по содержанию и совершенствованию площадки, - сообщили в ведомстве.

Пожарные уверены, что в будущем эта площадка станет местом для проведения занятий с детьми в игровой форме.