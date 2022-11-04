Уроженец Тулунского района Александр Тальянцев погиб в спецоперации на Украине

Фото: администрация Тулунского района

Еще одно печальная известие пришло из зоны проведения СВО. Житель Тулунского района, рядовой Александр Тальянцев погиб в ходе проведения спецоперации на Украине. Ему было 34 года. Об этом сообщается на сайте администрации Тулунского района.

- Александр Тальянцев родился 29 сентября 1988 года в поселке Ангуй. Вырос в семье, тесно связанной с военным делом. Проходил обучение в Ангуйской общеобразовательной школе, затем в школе № 1 города Тулуна. После окончания школы поступил в Тулунский аграрный техникум. В 2007 году был призван в ряды Вооруженных сил России. Срочную службу по призыву проходил на должности водителя-оператора. В 2010 году заключил контракт, служил в должности водителя, - говорится в сообщении районной администрации.

С февраля по сентябрь 2022 года Александр проходил службу на должности старшего механика-водителя мотострелковой роты мотострелкового полка в именном подразделении «Ангара».

Александр Тальянцев погиб 1 октября на территории Луганской Народной республики. Он представлен к Ордену Мужества посмертно. Соболезнования родным и близким военнослужащего выразили глава Тулуна Юрий Карих и администрация города.

Глава Тулуна Юрий Карих и администрация города выражают искренние глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.