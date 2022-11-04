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НовостиОбщество4 ноября 2022 5:42

Иркутский проект о связи России и Донбасса победил в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

Авторы проекта покажут спектакль и фильм о событиях Великой Отечественной войны
Виктория КУДАЕВА
Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Проект «Братья» иркутской организации из поселка Маркова стал победителем в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Грантовая поддержка составит 727 тысяч рублей. Проект направлен на освещение исторической связи Донбасса с Россией на основе событий Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Авторы проекта представят спектакль «Военно-полевой госпиталь». Он повествует о работе медперсонала в годы Великой Отечественной войны. События разворачиваются на Донбассе, недалеко от города Горловка, в сентябре 1943 года. В полевом госпитале, волей судьбы, встречаются люди разных национальностей, возрастов и вероисповеданий.

- Донбасс и Россия связаны историей, единым культурным наследием. Эти традиции необходимо сберечь и передать подрастающему поколению. Поэтому сейчас особенно важны проекты по сохранению памяти и национальной идентичности, - отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По мотивам спектакля также снимут фильм. А школьники из Иркутска и Горловки могут принять участие в конкурсе патриотических рисунков. Самые лучшие работы напечатают на календарях на следующий год.