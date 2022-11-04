Шествие в честь празднования Дня народного единства состоялось в Иркутске

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Праздничное шествие, посвященное Дню народного единства, началось в самом сердце Иркутска – историко- мемориальном комплексе «Иерусалимская гора». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- На земле, где рядом похоронены более 120 тысяч человек разных национальностей и религий, мы воочию можем убедиться, что история нашего мирного сосуществования уходит в глубины веков и продолжается по сей день. Сохранение межконфессионального согласия в нашей стране – это результат ежедневной кропотливой работы каждого гражданина России, отмечается в сообщении правительства Иркутской области.

Для Иркутска это мероприятие уже становится традицией. Все больше горожан принимает участие в памятном шествии. Среди них – представители разных конфессий, национально-культурных объединений, общественных, военно-патриотических организаций города. В знак единения народов, участники шествия возложили цветы к памятным местам.