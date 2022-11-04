Погибшему жителю Иркутской области было 26 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителя Иркутской области зарезали в поезде Владивосток-Москва во время пьяной ссоры. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 51-летний житель Забайкальского края. Об этом сообщается на сайте Восточного управления на транспорте СК.

- Следствие установило, что 2 ноября в пассажирском поезде Владивосток-Москва на участке между станциями Солнцево и Карымская Забайкальского края между двумя пьяными мужчинами возник конфликт. Ранее они были не знакомы. Один из них нанес своему попутчику несколько ударов ножом в область грудной клетки. От полученных ранений второй пассажир скончался на месте, - уточнили в ведомстве.

Известно, что погибшему жителю Иркутской области было 26 лет. Преступник был задержан на месте происшествия сотрудниками транспортной полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он находится под стражей.