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НовостиОбщество4 ноября 2022 8:00

В Иркутской области отмечают День народного единства

В программе празднования памятное шествие, митинг и концерт
Виктория КУДАЕВА
Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Жители города приняли участие в памятном шествии, фестивале, концерте и в других праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

4 ноября, в столице Приангарья, возле площади у стадиона «Труд» прошел митинг и праздничный концерт #МЫВМЕСТЕ. На мероприятии присутствовал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он поздравил иркутян с праздником.

- Более 400 лет назад народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовских захватчиков. В этот день мы приняли наказ наших предков: заботится об отечестве. Пусть День народного единства станет достойным поводом для укрепления лучших традиций патриотизма, взаимопомощи и единения!», - отметил Игорь Кобзев.

Особенно иркутяне ждали праздничного концерта. Вместе с музыкантами кавер-группы «Берн» они спели песню «Я русский» Ярослава Дронова.