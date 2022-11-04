В Куйтуне отремонтировали спортивные объекты

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

В поселке Куйтун завершен капитальный ремонт спортзала, а также реконструирован стадион детско-юношеской спортивной школы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В 2022 году на территории Иркутской области реализуется шесть проектов комплексного развития сельских территорий, в том числе по два проекта в Заларинском и Куйтунском районах, по одному - в Хомутовском муниципальном образовании и в Боханском районе, - отметили в ведомстве.

Финансирование осуществлялось в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий». В спортзале были заменены коммуникации, конструкции кровли, окна и двери, а также проведена отделка. На стадионе появились новые трибуны и современные беговые дорожки. Стоимость работ составила почти 56 миллионов рублей.