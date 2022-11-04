Дефицит запаса топлива возник в Катангском районе Иркутской области

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

В селе Ербогачен Катангского района Иркутской области возник дефицит запаса топлива для энергоснабжения. Поставщик отказался отгружать ГСМ для отопления поселка из-за долгов за энергоресурсы. Руководство района обратилось к правительству региона за поддержкой в проведении отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Проблему с энергоснабжением в Катангском районе рассмотрели на совещании. В нем приняли участие представители правительства региона, министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области и руководство Катангского района. В ходе обсуждения было решено выделить Ербагачену необходимый объем топлива из аварийно-технического запаса Иркутской области.

– Нельзя допускать, чтобы взаимоотношения хозяйствующих субъектов – муниципальной эксплуатирующей организации и поставщика топлива – повлияли на качество жизни населения. Полномочия по предоставлению услуг населению, согласно 131-му Федеральному закону, возложены на муниципальное образование, которое и должно решать эту проблему. Правительство Иркутской области в полном объеме оказывает помощь муниципалитетам в прохождении отопительного сезона, – отмечается в пресс-релизе ведомства.

Прохождение отопительного сезона глава региона Игорь Кобзев держит на личном контроле. В ближайшее время представители министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области отправятся в Ербогачен.