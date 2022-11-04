Рыжая женщина со шрамом на лице исчезла в Иркутске

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшую иркутянку. Заявление о пропаже 31-летней жительницы Ленинского округа поступило в отдел полиции на днях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Тревогу забили родственники. Оперативники выяснили, что женщина ушла из дома еще 30 сентября. С тех пор о ней ничего не известно.

- Разыскиваемой на вид 30 лет. Она высокого роста и худощавого телосложения. Лицо европейского типа. Волосы рыжего цвета, глаза карие. Есть особая примета – это шрам в районе правой стороны губы, - говорится в пресс-релизе ведомства.

Полиция просит граждан оказать содействие в поиске.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что полицейские нашли пропавшего 15-летнего подростка из Шелехова. Оказалось, что мальчик сбежал из больницы и полтора месяца работал на ферме в Грановщине.

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