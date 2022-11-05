Погода в Иркутске 5 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики сообщили, какой будет погода в Иркутске 5 ноября, в субботу после праздника. Многие иркутяне воспользовались тремя выходными днями и распланировали поездки, прогулки и походы в гости. Чтобы погода не застала врасплох, стоит прислушаться к прогнозу.

Погода в Иркутске 5 ноября

В областном центре установится достаточно приятная погода: ветра практически не будет, его средняя скорость - 5 метров в секунду. облачность переменная, может выпасть небольшой снег. Средняя температура достигнет отметки в +2 градуса на солнце. При этом ранним утром были заморозки, к позднему вечеру они вернутся.

А вот в области не такая радостная картина: во многих территориях пройдет достаточно сильный снег, а порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. При облачной погоде средняя температура воздуха -5 градусов.

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