Зимой 2022-2023 годов в Иркутской области будут использовать 46 ледовых путей

Такие переправы действуют каждую зиму Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В 20 территориях Иркутской области зимой откроют и будут активно использовать 46 ледовых переправ. Большинство из них имеют местное значение, а вот 14 - областного. Это значит, что за ними нужен особый надзор в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Об этом рассказали в МЧС Приангарья.

- Открытие первых ледовых переправ запланировано на первую декаду декабря в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах. Спасатели призывают жителей и гостей региона воздержаться от выездов на лёд вне официально оборудованных ледовых переправ, поскольку это сопряжено со смертельным риском! - отметили в ведомстве.

Действительно, сейчас на лед заходить нельзя, во многих местах он все еще тонкий. Не так давно в Иркутской области мужчина и ребенок провалились под лед, когда катались на коньках. Они погибли.

В январе 2022 года в регионе действовали 38 ледовых переправ.

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