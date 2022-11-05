Капремонт Глазковского моста в Иркутске хотят провести в 2025 году за 13,5 млн рублей

Мост построили в 1936 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сайте администрации Иркутска находится пояснительная записка к бюджету на 2023-2025 годы. В ней есть графа расходов на проведение капитального ремонта Глазковского моста. Работы хотят провести в 2025 году, они будут стоить 13,5 миллионов рублей. Деньги выделят, соответственно, из казны областного центра.

Глазковский мост хотели реставрировать с 2016 года, в 2019 году провели экспертизу его состояния. Сейчас он обветшал, поэтому необходимо провести укрепление опор и другие важные работы.

Напомним, Глазковский мост через Ангару в Иркутске построили в 1936 году, он соединяет Свердловский и Правобережный округа города. Примечательно, что возводили мост в качестве памятника Владимиру Ленину.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что жители Иркутской области негативно оценили объем своей зарплаты и рассказали, на что им хватает денег.

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