В Братском районе при столкновении двух Toyota погиб 64-летний водитель

Полиция проводит проверку Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Днем 4 ноября на федеральной трассе "Вилюй" в Братском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП - столкнулись две Toyota. Один автомобилист двигался от Братска в сторону Тулуна, когда неожиданно вылетел на встречную полосу и врезался в легковушку.

- 64-летний водитель автомашины Toyota Carina, двигаясь со стороны Братска в сторону Тулуна, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry. В результате аварии до приезда скорой помощи скончался мужчина, управляющий первой иномаркой. 52-летний водитель второго седана не пострадал, - рассказали в МВД Иркутской области.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все причины и обстоятельства произошедшего. После этого станет ясно, какая ответственность за ДТП лежит на каждом из участники столкновения.

Ранее "КП-Иркутск" писала о слесаре из Братска, который может получить срок за случайное убийство своего заказчика.