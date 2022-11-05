Хирург из Иркутска прооперирует 8-месячного малыша из Бурятии с тремя почками

Операция требует высокоточных технологий Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Бурятии с 8-месячным малышом приехала в Иркутскую область с просьбой о помощи: ее ребенок родился с аномалией, которая мешает ему жить. У младенца произошло удвоение одной почти, то есть, их будто бы три. Причем на одной почке мочеточника вовсе нет, а на других их два, к тому же разного диаметра. Оперировать ребенка будет хирург из Иркутска Юрий Козлов, об этом он сообщил в социальных сетях.

- У маленького ребёнка здоровый мочеточник имеет диаметр 2 мм. Сшивать полые структуры разного диаметра, даже если один из них очень мал, мы умеем хорошо. Имея самую современную эндовидеосистему, и получая во время операции изображение разрешением 4k, это становится возможным. Это уже микрохирургическая лапароскопическая операция, - объяснил хирург.

Козлов уже знаком с этим ребенком, потому что он его пытался вылечить один раз. Однако, на тот момент точного диагноза малышу не поставили - эта аномалия достаточно не распространенная.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что лебедю, которого спасли из холодного озера в Бурятии, ампутировали одно крыло.

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