Мать и дочь из Зимы попались на повторном распространении тяжелых наркотиков

Им грозит несколько лет лишения свободы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция Иркутской области задержала рецидивистку-мать и ее дочь по подозрению в распространении тяжелых наркотиков. 53-летняя жительница Зимы уже попадалась правоохранительным органам на нарушении закона. Мать получила подписку о невыезде, а ее дочь оказалась под арестом.

- Установлено, что августе текущего года они сбыли наркотик массой почти 5 грамм. В ходе обысковых мероприятий по месту жительства фигуранток полицейские обнаружили и изъяли более 50 грамм наркотиков, а также телефоны и весы, - рассказали в МВД Иркутской области.

Женщины пойдут под суд по статье "незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере".

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что глава СК Бурятии взял на контроль проведение расследования после избиения шестиклассника взрослым мужчиной. Мальчик поссорился с одноклассником и начал конфликт, когда неожиданно в драку вступил отец оппонента. Ребенку жестоко выбили все зубы.