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НовостиОбщество5 ноября 2022 6:00

В Катанском районе по вине муниципальной компании жители едва не остались без света

Произошло нарушение поставок дизельного топлива
Дарья БОЛЕСОВА
Жить без электричества во время приближающейся зимы - не лучшее рещение

Жить без электричества во время приближающейся зимы - не лучшее рещение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Иркутской области приняла меры в отношении муниципального предприятия Катанского районе, по вине которого жители могли остаться без света при минусовой температуре. Компания получила предписание устранить нарушения.

- Из-за нарушения муниципальным предприятием условий о поэтапной оплате по договору поставки дизельного топлива для обеспечения электроснабжения района, могли возникнуть перебои с поставкой топливного ресурса и, как следствие, был риск прекращения электроснабжения населения и социально значимых объектов в период низких температур, - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Специалисты закончили проверку и выписали требования исправить ситуацию. Если бы сотни абонентов остались без электричества, у многих бы просто перестали работать обогреватели, электрические насосы для обогрева частных домов и т.д.

Отметим, в Иркутске из-за ремонтных работ в электросетях происходят регулярные плановые отключения электроэнергии.