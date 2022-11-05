В Катанском районе по вине муниципальной компании жители едва не остались без света

Жить без электричества во время приближающейся зимы - не лучшее рещение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Иркутской области приняла меры в отношении муниципального предприятия Катанского районе, по вине которого жители могли остаться без света при минусовой температуре. Компания получила предписание устранить нарушения.

- Из-за нарушения муниципальным предприятием условий о поэтапной оплате по договору поставки дизельного топлива для обеспечения электроснабжения района, могли возникнуть перебои с поставкой топливного ресурса и, как следствие, был риск прекращения электроснабжения населения и социально значимых объектов в период низких температур, - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Специалисты закончили проверку и выписали требования исправить ситуацию. Если бы сотни абонентов остались без электричества, у многих бы просто перестали работать обогреватели, электрические насосы для обогрева частных домов и т.д.

Отметим, в Иркутске из-за ремонтных работ в электросетях происходят регулярные плановые отключения электроэнергии.