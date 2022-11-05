Семьям мобилизованных из Иркутска компенсировали расходы на закупку дров для печи

Первую партию дров отправили еще в конце октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В администрации Иркутска рассказали, что волонтеры уже обработали несколько заявок от семей мобилизованных о подвозе и выгрузке дров для печного отопления. Мужчины уехали в учебные части и не успели запастись деревом на зиму. Администрация помогает компенсировать расходы и получить машины дров.

- Колотые дрова доставляют к месту проживания, а их разгрузкой занимаются волонтеры. Супруге военнослужащего Галине Харчук помогли в приобретении 5 кубометров. Такие запасы рассчитаны на месяц. Позже планируют привезти дополнительную партию, - рассказали в мэрии.

Первую партию дров для семей мобилизованных отправили еще в конце октября. Конечно, невозможно привезти сразу полный запас дерева на зиму, его банально негде будет хранить. Поэтому на каждый адрес, от которого получили запрос, будут повторно подвозить запасы.

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